Teerão anuncia acordo com Omã sobre nova rota no estreito de Ormuz





Segundo este responsável, a declaração conjunta que define os principais pontos do acordo "encontra-se em fase final de revisão e redação" desde que "terceiros não obstruam o processo".





No entanto, o porta-voz ressalvou que um acordo com Mascate não levará, por si só, à reabertura imediata do estreito de Ormuz nem à segurança desta via estratégica.

"Os fatores que tornam o Estreito de Ormuz inseguro ainda existem no lado norte-americano", completou o responsável iraniano.



Segundo o porta-voz da diplomacia iraniana, o estreito não pode ser considerado seguro para a navegação comercial enquanto o bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos se mantiver, juntamente com outras ações, que descreveu como "agressivas e ameaçadoras".





Os iranianos argumentam que o bloqueio iraniano ao tráfego marítimo comercial foi uma consequência da ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel, iniciada a 28 de fevereiro.





No início de julho, com o retomar das hostilidades entre Teerão e Washington, as autoridades iranianas voltaram a bloquear o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de comércio.





Ainda na terça-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmava que o Estreito de Ormuz iria reabrir "muito em breve" e que um acordo poderia surgir até à próxima quinta-feira.





"Estamos a ter discussões muito boas", declarou esta terça-feira durante uma deslocação à Califórnia, garantindo que Teerão quer chegar a um acordo.







c/ agências

declarou Esmail Baghaei, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, citado pela agência noticiosa oficial IRNA.