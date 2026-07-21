Mundo
Guerra no Médio Oriente
Teerão ataca bases dos Estados Unidos no Golfo Pérsico
O Irão atacou hoje instalações norte‑americanas de radares e defesa antiaérea em vários países do Golfo, advertindo Washington para "ataques ainda mais poderosos", num conflito que ameaça alargar‑se com o envolvimento dos rebeldes houthis do Iémen.
Por seu lado, o exército dos Estados Unidos anunciou ter concluído a décima noite consecutiva de bombardeamentos contra a República Islâmica, atingindo centros de comando militar e alvos marítimos~, com o objetivo de "reduzir a capacidade do Irão de continuar a atacar navios comerciais que transitam no Estreito de Ormuz".
Os Guardas da Revolução afirmaram ter interceptado dois petroleiros na via marítima estratégica, ao largo de Omã, reclamando a autoria de "explosões que provocaram incêndios significativos a bordo".
A agência britânica de segurança marítima UKMTO tinha relatado anteriormente que um navio tinha sido atingido por um "projétil não identificado" a cerca de 15 quilómetros a nordeste de Limah, em Omã, acrescentando depois que a tripulação abandonou a embarcação.
O tráfego marítimo na região, no centro do confronto entre Washington e Teerão, corre o risco de sofrer ainda mais perturbações desde que os houthis anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita, ameaçando a capacidade do maior exportador mundial de crude de contornar o Estreito de Ormuz, bloqueado pelas forças iranianas.
Perante a ameaça dos houthis pró‑Teerão e a intensificação das hostilidades, os preços do petróleo atingiram na segunda‑feira o nível mais alto em mais de um mês, recuando hoje ligeiramente.
Pouco mais de um mês após a assinatura de um memorando de entendimento que deveria conduzir à paz no prazo de 60 dias, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irão pagaria "várias vezes" o preço por cada soldado norte‑americano morto no Médio Oriente, e Teerão declarou enfrentar "uma guerra total".
Desde fevereiro, 17 militares norte‑americanos morreram, incluindo três na Jordânia e no Iraque, os primeiros desde a retoma das hostilidades em 07 de julho. Quase 100 soldados dos EUA ficaram feridos desde essa data, a maioria ligeiramente, segundo o Pentágono.
Do lado iraniano, o último balanço oficial, divulgado na sexta‑feira, aponta para, pelo menos, 50 mortos e mais de 500 feridos desde a recente escalada dos combates.
As forças armadas iranianas especificaram hoje, entre as novas ofensivas nos estados do Golfo, ter atingido dois sistemas de defesa antiaérea e uma instalação de radar em postos avançados dos Estados Unidos no Bahrein, bem como dispositivos de mísseis defensivos e de receção radar e satélite no Kuwait.
Após esses ataques, "o inimigo deve preparar‑se para vagas de drones e ataques de mísseis ainda mais decisivos e poderosos", advertiram os Guardas da Revolução Islâmica em comunicado difundido pela agência oficial Irna.
O exército iraniano declarou por outro lado, através da televisão estatal, ter atingido com drones "três importantes bases" utilizadas pelos EUA no Kuwait – Arifjan, Al‑Udairi e Ahmad Al‑Jaber.
Apesar da escalada, o porta‑voz da diplomacia iraniana, Esmaïl Baghaï, assegurou que prosseguem esforços diplomáticos através de países mediadores. O ministro do Interior, Eskandar Momeni, encontra‑se no Paquistão para reuniões com o primeiro‑ministro Shehbaz Sharif e o chefe das forças armadas paquistanês, Asim Munir.
O Estreito de Ormuz, por onde transitava antes da guerra um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos, continua a ser ponto de fricção central no conflito. O memorando de entendimento previa a sua reabertura, mas Teerão voltou a bloqueá‑lo após a retoma das hostilidades, enquanto os EUA reimpuseram um bloqueio aos portos iranianos.
Entretanto, o Presidente libanês, Joseph Aoun, deve ser recebido hoje pelo homólogo norte‑americano Donald Trump. A Administração norte-americana pressiona Beirute para desarmar o Hezbollah pró‑Irão, envolvido na guerra e concentrado sobretudo em combater Israel.
Para Israel, o desarmamento do movimento é condição para retirar tropas do sul do Líbano, uma exigência de Teerão, que exige uma solução para o Líbano que respeite as fronteiras do país em qualquer futuro acordo de paz.
Os Guardas da Revolução afirmaram ter interceptado dois petroleiros na via marítima estratégica, ao largo de Omã, reclamando a autoria de "explosões que provocaram incêndios significativos a bordo".
A agência britânica de segurança marítima UKMTO tinha relatado anteriormente que um navio tinha sido atingido por um "projétil não identificado" a cerca de 15 quilómetros a nordeste de Limah, em Omã, acrescentando depois que a tripulação abandonou a embarcação.
O tráfego marítimo na região, no centro do confronto entre Washington e Teerão, corre o risco de sofrer ainda mais perturbações desde que os houthis anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita, ameaçando a capacidade do maior exportador mundial de crude de contornar o Estreito de Ormuz, bloqueado pelas forças iranianas.
Perante a ameaça dos houthis pró‑Teerão e a intensificação das hostilidades, os preços do petróleo atingiram na segunda‑feira o nível mais alto em mais de um mês, recuando hoje ligeiramente.
Pouco mais de um mês após a assinatura de um memorando de entendimento que deveria conduzir à paz no prazo de 60 dias, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irão pagaria "várias vezes" o preço por cada soldado norte‑americano morto no Médio Oriente, e Teerão declarou enfrentar "uma guerra total".
Desde fevereiro, 17 militares norte‑americanos morreram, incluindo três na Jordânia e no Iraque, os primeiros desde a retoma das hostilidades em 07 de julho. Quase 100 soldados dos EUA ficaram feridos desde essa data, a maioria ligeiramente, segundo o Pentágono.
Do lado iraniano, o último balanço oficial, divulgado na sexta‑feira, aponta para, pelo menos, 50 mortos e mais de 500 feridos desde a recente escalada dos combates.
As forças armadas iranianas especificaram hoje, entre as novas ofensivas nos estados do Golfo, ter atingido dois sistemas de defesa antiaérea e uma instalação de radar em postos avançados dos Estados Unidos no Bahrein, bem como dispositivos de mísseis defensivos e de receção radar e satélite no Kuwait.
Após esses ataques, "o inimigo deve preparar‑se para vagas de drones e ataques de mísseis ainda mais decisivos e poderosos", advertiram os Guardas da Revolução Islâmica em comunicado difundido pela agência oficial Irna.
O exército iraniano declarou por outro lado, através da televisão estatal, ter atingido com drones "três importantes bases" utilizadas pelos EUA no Kuwait – Arifjan, Al‑Udairi e Ahmad Al‑Jaber.
Apesar da escalada, o porta‑voz da diplomacia iraniana, Esmaïl Baghaï, assegurou que prosseguem esforços diplomáticos através de países mediadores. O ministro do Interior, Eskandar Momeni, encontra‑se no Paquistão para reuniões com o primeiro‑ministro Shehbaz Sharif e o chefe das forças armadas paquistanês, Asim Munir.
O Estreito de Ormuz, por onde transitava antes da guerra um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos, continua a ser ponto de fricção central no conflito. O memorando de entendimento previa a sua reabertura, mas Teerão voltou a bloqueá‑lo após a retoma das hostilidades, enquanto os EUA reimpuseram um bloqueio aos portos iranianos.
Entretanto, o Presidente libanês, Joseph Aoun, deve ser recebido hoje pelo homólogo norte‑americano Donald Trump. A Administração norte-americana pressiona Beirute para desarmar o Hezbollah pró‑Irão, envolvido na guerra e concentrado sobretudo em combater Israel.
Para Israel, o desarmamento do movimento é condição para retirar tropas do sul do Líbano, uma exigência de Teerão, que exige uma solução para o Líbano que respeite as fronteiras do país em qualquer futuro acordo de paz.