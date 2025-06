O Irão nega conversações com os Estados Unidos marcada para a próxima semana, desmentindo Donald Trump. O chefe da diplomacia iraniana afirma que o ataque a instalações nucleares do seu país provocou danos elevados e dificultou a busca de um acordo. Organizações de Direitos Humanos denunciam ter-se intensificado entretanto a perseguição no Irão a suspeitos de espionagem.