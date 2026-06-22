Teerão e Washington criam "célula de gestão de conflitos" para pôr fim a combates no Líbano

"As partes concordaram com a criação de uma célula de gestão de conflitos, reunindo as partes envolvidas e a República do Líbano, e liderada pelos mediadores, para garantir o cumprimento da cessação das operações militares no Líbano", explicou um comunicado conjunto dos mediadores paquistaneses e cataris.



O mesmo documento diz que os Estados Unidos e o Irão acordaram um roteiro para alcançar um acordo final em 60 dias para pôr fim à guerra.



As delegações "concordaram com um roteiro com o objetivo de alcançar um acordo final em 60 dias, estabelecendo as bases para o início imediato de novas discussões técnicas", que continuarão esta semana na Suíça.



Os dois países acordaram ainda uma "linha de comunicação" para garantir a segurança da passagem de embarcações comerciais pelo estratégico estreito de Ormuz.



"Foi estabelecida uma linha de comunicação entre as partes (...), a fim de evitar incidentes e problemas de comunicação, com o objetivo de garantir a passagem segura dos navios comerciais pelo estreito de Ormuz", explicaram os mediadores.



O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, relatou "progressos significativos" nas negociações com os Estados Unidos, saudando a libertação de ativos iranianos e o levantamento das restrições ao petróleo, bem como avanços na questão libanesa.



"A mediação do Paquistão e do Catar possibilitou um progresso significativo no sentido do fim da guerra no Líbano", escreveu Araghchi na rede social X, após a primeira ronda de negociações na Suíça.



"As exportações de petróleo e produtos petroquímicos já não estão restringidas, o bloqueio foi levantado, alguns ativos congelados foram libertados e foi lançado um importante plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irão", acrescentou o ministro.



O anúncio surgiu depois de dos delegados iranianos terem brevemente abandonado as conversas em protesto contra uma mensagem do Presidente norte-americano, Donald Trump, considerada como "insultuosa" pelos representantes de Teerão.



Numa mensagem publicada na sua rede Truth Social, Trump instou Teerão a impedir que os aliados do regime no Líbano, referindo-se ao grupo xiita Hezbollah, "causassem problemas", caso contrário os Estados Unidos iam retomar os ataques ao Irão.



Teerão e Washington iniciaram no domingo as primeiras conversações na Suíça, mediadas pelo Paquistão e pelo Catar, desde a assinatura, na semana passada, de um memorando de entendimento destinado a um fim duradouro das hostilidades no Médio Oriente.

