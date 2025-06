Teerão executa três homens que identifica como agentes da Mossad

A execução teve lugar na cidade de Urmia, no noroeste do Irão e, de acordo com a emissora, os homens "estavam a contrabandear material para assassinar pessoas no país".

Desde que Israel começou a atacar o Irão, na madrugada de 13 de junho, o Irão já executou várias pessoas que acusou serem agentes da Mossad, escreveu a agência de notícias Efe.

Desde 13 de junho, as autoridades iranianas lançaram uma série de buscas contra alegados colaboradores da Mossad no território, tendo efetuado centenas de detenções.

Entretanto, `média` iranianos anunciaram hoje um funeral nacional para os oficiais de alta patente e cientistas mortos durante a guerra de 12 dias desencadeada por Israel.

"Um funeral nacional (...) para os oficiais de alta patente e cientistas que morreram como mártires durante a agressão do regime sionista será realizado no sábado a partir das 08:00" em Teerão (05:30 em Lisboa), informou a agência de notícias Irna.

Além disso, uma cerimónia fúnebre realiza-se na quinta-feira, no centro do país, em homenagem a Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, que foi morto no primeiro dia da guerra.

A região tem vivido uma escalada de violência desde que Israel iniciou uma ofensiva contra instalações militares e o programa nuclear iraniano, numa série de ataques a que Teerão retaliou.

A tensão aumentou quando os Estados Unidos se juntaram aos ataques contra o território iraniano, no fim de semana, bombardeando três instalações nucleares, uma agressão à qual o país persa respondeu atacando, na segunda-feira, a base norte-americana de Al-Udeid, no Qatar, a maior que Washington mantém no Médio Oriente.