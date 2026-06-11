Teerão responde a ameaças. "Atoleiro sem fim" aguarda EUA no Irão

Donald Trump afirmou esta manhã que os EUA vão tomar aquela ilha e outras infraestruturas petrolíferas no Irão.







A pequena ilha do Golfo Pérsico é vital para a economia iraniana e representa cerca de 90 por cento das exportações de crude do país.

“Com todas as suas capacidades e força, as nossas forças armadas estão prontas.”





c/agências

"Estratégias inadequadas e decisões impulsivas vão piorar a situação, destruir a infraestrutura energética, provocar a explosão dos mercados e", escreveu na rede social X, acrescentando: "Vão descobrir um Irão diferente".O Irão dará uma, ameaçou por outro lado um alto funcionário iraniano, após ameaças do presidente norte-americano.Descrevendo Trump como “confuso e errático”, Ebrahim Azizi, chefe da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, afirmou não haver dúvidas de que o Irão dará uma resposta severa a qualquer tentativa de tomar a ilha.“O nível de prontidão das nossas forças armadas lá é tão elevado que acredito que uma das coisas que poderá tornar-se evidente no futuro é precisamente este nível máximo de prontidão militar na ilha”, disse.