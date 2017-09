Teerão também responde à ofensiva alargada de Donald Trump

Paulo Alexandre Amaral - RTP22 Set, 2017, 11:51 / atualizado em 22 Set, 2017, 12:04 | Mundo

Presidente iraniano sobre Trump: “Seria uma pena se o acordo fosse destruído por novos bandidos na política internacional”.Depois das ameaças e contra-ameaças trocadas entre Washington e Pyongyang, é agora a vez de Teerão responder ao discurso “provocatório” que Donald Trump fez na última terça-feira em Nova Iorque por ocasião da 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas, nomeadamente em relação ao acordo de 2015 que permitiu interromper o programa nuclear que estava a ser desenvolvido pelo Irão.



“Seria uma pena se o acordo fosse destruído por novos bandidos na política internacional”, declarara ontem o presidente Hassan Rohani, referindo-se a Donald Trump, que passou com um cilindro sobre o acordo lavrado com Teerão.



O presidente norte-americano nunca escondeu a insatisfação face ao acordo assinado pelo seu antecessor, Barack Obama, uma negociação que envolveu a comunidade internacional e exigiu dos iranianos garantias sólidas em respeito ao programa nuclear que na altura o regime garantia ter unicamente fins civis.



Donald Trump não aceita os termos do documento, não escondendo a suspeita de que os iranianos mantêm um programa de armamento que constitui uma ameaça mundial.



Acordo de 2015



O acordo foi assinado a 14 de julho, em Viena, pelo Irão e seis grandes potências (Estados Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, China, França e Alemanha). Após 12 anos de negociações ficou estabelecido o levantamento progressivo das sanções internacionais contra o Irão. Em troca, Teerão comprometeu-se a limitar o seu programa nuclear ao uso civil.



Mas não foi apenas o programa nuclear que ocupou as linhas do discurso levado pelo presidente americano à Assembleia Geral das Nações Unidas. Pelo meio, Trump provocou os iranianos com acusações de corrupção, de fomento da guerra regional, nomeadamente no Iémen.“O governo iraniano oculta uma ditadura corrupta sob a capa de uma falsa democracia. Transformou um país rico, com história e cultura ricas, num Estado vilão e economicamente falido, cujas principais exportações são a violência, o derramamento de sangue e o caos”, acusou o líder americano, para deixar o aviso: “Não podemos deixar que um regime de assassinos prossiga estas actividades desestabilizadoras enquanto constrói mísseis perigosos e não podemos aceitar um acordo se este der cobertura à eventual construção de um programa nuclear”.Esta sexta-feira, já depois de um encontro entre os chefes das diplomacias dos dois países, Rex Tillerson e Javad Zarif, o Irão fez saber que vai reforçar o seu arsenal de mísseis. Num claro gesto de desprezo pela ameaça de Trump, o presidente Rohani fez questão de explicar que o programa de rearmamento será posto em marcha sem que seja solicitada qualquer autorização à comunidade internacional.Para abrir as hostilidades, a agência de notícias Tasnim anunciou o desenvolvimento de um míssil balístico com alcance de 2000 quilómetros e capacidade para transportar várias ogivas nucleares. A fonte da notícia é o chefe da divisão aérea dos Guardas da Revolução, Amirali Hajizadeh.O anúncio aconteceu por altura de uma parade military na capital do país, altura aproveitada pelo presidente Rohani para deixar um recado a Donald Trump: o Irão vai continuar a trabalhar no fortalecimento das suas capacidades militares.“Vamos aumentar o nosso poder militar, que funcionará como factor de dissuasão. Nós vamos fortalecer o nosso arsenal de mísseis e não vamos procurar a permissão de ninguém para defender o nosso país”, declarou.