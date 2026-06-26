Teerão vinca que navios devem seguir rotas pré-estabelecidas em Ormuz

"A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) --- órgão criado pelo Irão para gerir a navegação pelo estreito de Ormuz - alerta que a navegação de embarcações fora das rotas designadas não está coberta pela garantia de trânsito seguro, por seguros ou pelas responsabilidades decorrentes de tais situações", lê-se na rede social X.

"Quaisquer consequências resultantes de uma rota não autorizada serão de responsabilidade exclusiva do armador, do fretador e do capitão da embarcação", ainda segundo a mesma fonte.

Este alerta segue-se a um ataque ocorrido na quinta-feira contra um navio de carga com bandeira de Singapura ao largo da costa de Omã, num incidente que não fez vítimas e que o jornal americano The Wall Street Journal atribuiu à República Islâmica.

O jornal norte-americano noticiou que a Guarda Revolucionária Iraniana disparou contra a ponte de comando da embarcação, danificando-a, horas depois de alertar os navios para que não navegassem pelo estreito utilizando rotas não autorizadas pela nação persa.

Após o ataque, a Organização Marítima Internacional (IMO) anunciou uma pausa no plano de evacuação de navios do estreito de Ormuz --- uma iniciativa lançada dois dias antes para retirar 11.000 marinheiros que permaneciam retidos no golfo Pérsico.

A República Islâmica anunciou a reabertura do tráfego marítimo pelo estratégico estreito de Ormuz como parte de um memorando de entendimento assinado com os Estados Unidos rumo à paz.

Porém, Teerão mantém a exigência de que os navios que continuem a notificar a Guarda Revolucionária para obter autorização.

Por outro lado, Omã anunciou na quarta-feira a criação de um "corredor marítimo temporário" para a passagem pelo estreito de Ormuz sem cobrança de taxas, em coordenação com a Organização Marítima Internacional (IMO) e sem o envolvimento de Teerão.