Teerão visará centrais de dessalinização na região, se Trump atacar centrais iranianas

"Se a infraestrutura petrolífera e energética do Irão for atacada pelo inimigo, todas as infraestruturas energéticas, de tecnologia da informação e de dessalinização de água pertencentes aos Estados Unidos e ao regime da região serão alvo de ataques", declarou o porta-voz do comando operacional do exército, Khatam al-Anbiya, num comunicado publicado pela agência Fars.

A fonte não especificou a que "regime" se referia.

Antes, Donald Trump deu ao Irão 48 horas para abrir o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo, sob pena de destruir as centrais elétricas iranianas.