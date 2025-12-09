Tekever lança projeto espacial de observação do Ártico e do Atlântico Norte

Em comunicado, a Tekever adianta que a iniciativa, denominada ATLARCTIC, foi desenvolvida no âmbito do InCubed, um programa de observação da Terra gerido pelo ESA F-lab, pretende apoiar missões como a deteção de pesca ilegal, derrames de petróleo e monitorização do gelo, segurança da navegação e proteção de fronteiras.

A "iniciativa assenta na experiência da Tekever em tecnologias espaciais e de radar, o que permite a observação da Terra de forma responsiva e em qualquer clima, para aplicações marítimas, ambientais e de segurança", refere a empresa.

De acordo com a Tekever, o projeto "responde à necessidade urgente de vigilância contínua e responsiva sobre as águas do norte da Europa, onde a pesca ilegal, a mineração não autorizada e a exploração não regulamentada de recursos naturais representam riscos ambientais e económicos crescentes".

A empresa lembra que o "degelo marinho abre também novas rotas de navegação no Ártico que encurtam as distâncias entre a Europa e a Ásia, criando novas oportunidades, mas intensificando os desafios geopolíticos e ambientais".

O projeto, refere a empresa, usa a "experiência da Tekever em sistemas compactos de radar de banda X, capazes de capturar imagens detalhadas em qualquer condição meteorológica, de dia ou de noite, para demonstrar como a Europa pode fornecer pontos de situação em tempo real em algumas das regiões mais remotas".

De acordo com a Tekever, a carga compacta do radar e o processamento de dados a bordo vão permitir uma transmissão mais rápida das imagens e uma maior capacidade de resposta das missões em comparação com os sistemas tradicionais de observação da Terra.

Para o diretor de Desenvolvimento de Negócios da Tekever Space, Pedro Rodrigues, o projeto "representa uma mudança radical na forma como a Europa monitoriza e protege as suas águas setentrionais".

"Ao juntar a tecnologia comprovada de radar dos nossos sistemas aéreos com uma plataforma espacial ágil, podemos fornecer informações em tempo real que apoiam diretamente a segurança marítima, a proteção ambiental e a soberania europeia, disse Pedro Rodrigues citado na nota.

O ATLARCTIC encontra-se em estudo de viabilidade, que se prolongará até ao início de 2026.

Segundo a nota, esta fase envolve utilizadores de agências europeias marítimas, de defesa e ambientais, com o objetivo de desenvolver um plano para uma futura missão de demonstração ainda nesta década.

"O ATLARCTIC está alinhado com a missão do programa InCubed, no qual empresas europeias inovadoras trabalham em conjunto com a Agência para dar resposta a necessidades operacionais urgentes", afirma Daniele Romagnoli, responsável pelo programa InCubed da ESA, citado no counicado.

A Tekever é uma empresa pan-europeia líder em tecnologia que promove a inovação nas áreas da Defesa, Segurança e Espaço através de Sistemas Autónomos apoiados na Inteligência Artificial.