Telavive acusa ONU de abater drone israelita no Líbano

Israel acusa a Força Interina da ONU de abater um drone no sul do Líbano. O exército israelita diz que o aparelho era usado para operações de inteligência, mas a ONU garante que o drone sobrevoou de forma agressiva uma patrulha.

Em Gaza, continuam as operações para procurar corpos de reféns.
