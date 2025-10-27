Mundo
Telavive acusa ONU de abater drone israelita no Líbano
Israel acusa a Força Interina da ONU de abater um drone no sul do Líbano. O exército israelita diz que o aparelho era usado para operações de inteligência, mas a ONU garante que o drone sobrevoou de forma agressiva uma patrulha.
