Telavive anuncia morte de um dos principais responsáveis pelas armas do Hamas

"Mohsen Abu Zina era um dos principais responsáveis pelas armas do Hamas e era um especialista no desenvolvimento de armas estratégicas e foguetes utilizados pelos terroristas do Hamas", afirmou o exército, em comunicado.

O exército matou Abu Zina com um míssil lançado por um caça, depois de ter recolhido informações militares sobre a sua localização, acrescentou.

Israel indicou ainda que, durante a noite, lançou um ataque contra um grupo de milicianos que "planeava lançar foguetes antitanque contra as forças do exército", matando "vários terroristas".

Por outro lado, as Forças de Defesa de Israel deram conta também da morte do sargento Yaacov Ozeri, membro do Corpo de Artilharia, durante os combates no norte da Faixa de Gaza, elevando para 31 o total de militares israelitas mortos na guerra contra o Hamas.

O exército israelita referiu que dois soldados ficaram gravemente feridos durante os combates noturnos, sem dar pormenores.

Em 07 de outubro, o Hamas lançou um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo mais de 1.400 mortos e mais de duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e é classificado como terrorista pela UE e pelos Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo em Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

A ofensiva israelita no enclave já causou mais de 10.300 mortos, quase 26.000 feridos e 2.450 desaparecidos, na maioria civis.