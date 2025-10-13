Telavive festeja regresso de reféns vivos a Israel

Uma das principais praças de Telavive recebeu esta manhã milhares de pessoas que festejaram o regresso dos restantes reféns vivos. Esta tarde o Egito vai receber uma cimeira de paz para assinar um acordo para terminar a guerra em Gaza e iniciar uma nova fase na Faixa de Gaza.

Donald Trump ainda discursa no Parlamento israelita, tendo sido interrompido por um membro de um partido árabe que gritou "libertem a Palestina".



Israel festeja o regresso dos reféns que aguentaram dois anos mas muitos também saíram à rua para pedir a demissão do governo de Netanyahu para o país poder viver um novo panorama político.