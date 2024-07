REUTERS/Aziz Taher

Telavive garante ter conseguido matar, esta tarde, um dos membros mais importantes do Hezbollah num ataque nos subúrbios de Beirute, a capital do Líbano.



Esta ação do exército israelita é uma retaliação do ataque do grupo libanês nos montes Golã ocupados.



Mais pormenores com o jornalista Luís Peixoto.