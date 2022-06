Telescópio Espacial James Webb inicia processo de implantação de proteção solar

Hoje, quarta-feira, o Telescópio Espacial James Webb inicioumais um procedimento que consiste no processo de implantação da proteção solar.





Um instrumento necessário para manter o telescópio frio o suficiente para poder funcionar sem problemas. Um processo que depois da implementação do primeiro painel solar, que foi ativado pouco depois de ter chegado à órbita terrestre, é um agora um dos momentos mais arriscados da missão.





Ainda ontem a NASA fez referência que técnicos que estavam a monitorizar o JWST deram início ao processo, de vários dias, de implantação da proteção solar.





Uma proteção composta por dois componentes, um na parte frontal do telescópio e o outro na parte traseira. A estrutura frontal foi dada com concluida às 13h21min GMT, seguida pela implementação do painel traseiro cerca de seis horas depois.









Veja aqui a sequencia de implementação dos vários instrumentos do JWST durante a sua viagem de 29 dias até ao ponto Lagrange (L2).





Estruturas compostas com a proteção solar Kapton revestida com alumínio de cinco camadas.











Uma vez implantado, o protetor solar impedirá que a luz do sol alcance o telescópio e os instrumentos, permitindo que eles arrefeçam até à temperatura operacional de 50 graus Kelvin (-370 ° F ou -223 ° C), irradiando passivamente seu calor para o espaço.







NIRSpec ,

Os instrumentos de infravermelho próximo ( NIRCam FGS / NIRISS ) funcionarão a cerca de 39 K (-389 ° F, -234 ° C) por meio de um sistema de resfriamento passivo. O instrumento de infravermelho médio ( MIRI ) funcionará a uma temperatura de 7 K (-447 ° F, -266 ° C), usando um refrigerador de hélio ou sistema criogénio.

Além de fornecer um ambiente frio, o protetor solar fornece um ambiente termicamente estável. Isso é essencial para manter o alinhamento adequado dos segmentos do espelho primário à medida que o telescópio muda sua orientação em relação ao sol..





Após a ampliação da torre que abriga o telescópio, processo previsto para hoje, 29 de dezembro, as proteções solares vão ser abertas. Algo que está previsto para esta quinta-feira.





O cronograma projetado para a missão prevê que todo o processo de implantação da proteção solar esteja concluído no dia 2 de janeiro.







No entanto, os engenheiros do projeto, antecipando eventuais problemas, advertiram que a implantação da grande proteção solar foi, durante os ensaios em terra, talvez o processo mais difícil de toda a instalação e “montagem” do JWST.

Mike Menzel, engenheiro de sistemas de missão principal do JWST no Goddard Space Flight Center da NASA referiu numa das conferências dadas sobre o grande telescópio que “o protetor solar é uma daquelas coisas que é quase inerentemente indeterminista”.





Também Krystal Puga, engenheiro de sistemas do JWST pertencente à Northrop Grumman, comparou o processo de implantação de proteção solar a uma "máquina de Rube Goldberg", em que cada etapa da implantação aciona a próxima, usando uma combinação de cabos, polias e motores.

Krystal Puga acrescentou, porém, que estava confiante de que o protetor solar será implantado conforme o planeado e projetado, apesar de toda a complexidade: “Realizamos todo o tipo testes de implantação ao longo de vários anos em modelos pequenos e grandes. (…) E isso dá-nos a confiança necessária de que o James Webb será implantado com sucesso”.











Na sua longa viagem até ao destino final Lagrange 2 (L2) o JWST vai viajar cerca de 1,5 milhões de quilómetros nos próximos 30 dias.