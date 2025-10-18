Televisão do Paquistão anuncia negociações no Qatar com talibãs afegãos
A televisão estatal paquistanesa anunciou que uma delegação irá viajar hoje para o Qatar, para conversações com os talibãs afegãos, após uma semana de confrontos na fronteira que separa os dois países.
"O ministro da Defesa, Khawaja Asif, e o chefe dos Serviços de Informações, tenente-general Asim Malik, viajarão hoje para Doha para conversar com os talibãs afegãos", informou a emissora PTV.
Na sexta-feira, fontes de segurança de Islamabade disseram que o Paquistão efetuou "ataques aéreos de precisão" contra um grupo descrito como terrorista, apesar dos dois países terem anteriormente concordado em prolongar um cessar-fogo para facilitar as conversações no Qatar.