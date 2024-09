"Tem de ser evitada" uma guerra total - Biden

Questionado, ao embarcar no avião presidencial Air Force One, por um jornalista sobre se uma guerra total no Médio Oriente poderá ser evitada, o Presidente dos Estados Unidos respondeu: "Tem de ser evitada. Tem mesmo de ser evitada".

Biden afirmou, a propósito, que irá falar sobre isso com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, mas não indicou quando tenciona fazê-lo.

As declarações do chefe de Estado norte-americano surgem num momento em que os ataques aéreos israelitas no Líbano mataram hoje dezenas de pessoas.

O Hezbollah começou a disparar `rockets`, mísseis e `drones` (aeronaves não-tripuladas) sobre o norte de Israel um dia depois de o ataque de 07 de outubro de 2023 do movimento islamita palestiniano Hamas em território israelita ter desencadeado uma guerra israelita naquele enclave palestiniano.

O Hamas e o Hezbollah são aliados que se consideram parte de um "Eixo de Resistência" apoiado pelo Irão contra Israel.

Israel respondeu com vagas de ataques aéreos que já vitimaram o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e outros altos responsáveis do movimento, e o conflito tem vindo a intensificar-se até à beira de uma guerra total, fazendo temer um alastramento a toda a região do Médio Oriente.

As autoridades israelitas afirmam estar determinadas a fazer regressar cerca de 60.000 dos seus cidadãos às comunidades do norte do país que foram evacuadas há quase um ano.

Por seu lado, o Hezbollah afirmou que só suspenderá o lançamento de `rockets` se houver um cessar-fogo em Gaza, que se tem revelado difícil, apesar de meses de negociações indiretas entre Israel e o Hamas, mediadas pelos Estados Unidos, o Qatar e o Egito.