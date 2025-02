Trinta e quatro crianças e três adultos saíram de Gaza no sábado para continuarem a receber cuidados médicos no Egito. São, essencialmente, crianças com cancro ou problemas cardíacos graves.

Passaram a fronteira de Rafah, que abriu pela primeira vez desde maio do ano passado.



A Organização Mundial da Saúde agradeceu ao Governo do Egito o apoio contínuo e pediu que mais evacuações médicas sejam feitas por todas as rotas possíveis.