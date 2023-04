"Temos de saber distinguir as coisas". Montenegro preserva relações com Brasil

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Luís Montenegro voltou a falar esta segunda-feira sobre as declarações de Lula da Silva relativamente à guerra na Ucrânia.

O presidente do PSD deixa claro que não deve haver complacência em relação à agressão da Rússia à Ucrânia. No entanto, salienta a distinção entre a posição do presidente brasileiro sobre a Ucrânia e a relação entre Portugal e Brasil.