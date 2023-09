Este verão foi o mais quente de sempre no Hemisfério Norte do planeta. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, agosto registou recordes e fecha uma estação de temperaturas "brutais e mortíferas".

O mês passado foi cerca de 1,5 graus Celsius mais quente do que as médias pré-industriais.



No hemisfério sul, também foram batidos muitos recordes de calor em pleno inverno austral.



De acordo com o Copernicus, 2023 é o segundo ano mais quente de que há registo, atrás de 2016.