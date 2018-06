Temperaturas mais baixas do planeta foram registadas na Antártida

RTP28 Jun, 2018, 19:19 / atualizado em 28 Jun, 2018, 20:04 | Mundo

A temperatura mais baixa foi registada no dia 23 de julho de 2004, com os termómetros a chegarem aos -98.6ºC | Alexandre Meneghini - Reuters

Um estudo recente da Geophysical Research Letters revela que temperaturas negativas de 90ºC foram registadas em pequenos vales localizados em áreas acima dos 3800 metros de altitude na Antártida.



Em 1993, os cientistas anunciavam que as temperaturas mais baixas tinham sido registadas na Estação Vostok, localizada na Antártida.



No entanto, um estudo mais recente da Geophysical Research Letters vem corrigir essa informação. Dados recolhidos via satélite, durante as noites na Antártida entre 2004 e 2016, revelam que numa região do Planalto Antártico, situado na Antártida Oriental, os termómetros atingiram temperaturas iguais ou inferiores a -90ºC.

Temperaturas mais baixas do planeta

Os autores do estudo explicam que “as temperaturas mais baixas se registam em poços de ar frio próximos da superfície em bacias topográficas de alta elevação”.



“Condições extremamente frias (abaixo dos -90ºC) ocorrem mais frequentemente quando o vórtice polar da Antártida está mais forte. Esta temperatura parece ser a mais baixa que se pode alcançar, mesmo perante condições de céu limpo e clima muito seco, porque o calor irradiado pelo ar limpo e frio é quase igual ao calor irradiado da superfície de neve, extremamente fria”, explicam os autores do estudo.



Esclarecem que as temperaturas mais baixas são registadas em condições de céu limpo e clima seco, mas para serem atingidas temperaturas ainda mais baixas, como -98ºC, são necessários “ventos leves e níveis de vapor de água muito baixos”, uma vez que o vapor de água impede a descida de temperatura da superfície.





No estudo os autores revelam ainda que, entre 2004 e 2016, várias áreas perto do “polo de inacessibilidade”, na Antártida, chegaram aos -98ºC. As baixas temperaturas observaram-se durante a noite, principalmente em julho e agosto.







No entanto, a temperatura mais baixa foi registada no dia 23 de julho de 2004, com os termómetros a chegarem aos -98.6ºC.

Os cientistas do estudo daafirmam, que no futuro, irão registar-se menos temperaturas baixas extremas devido ao aumento contínuo da emissão de gases para a atmosfera, incluindo dióxido de carbono, e do crescente vapor de água na atmosfera.