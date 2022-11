Temperaturas na Europa aumentaram mais do dobro da média mundial

As temperaturas na Europa aumentaram mais do dobro da média mundial nos últimos 30 anos. Em vésperas da Cimeira do Clima, a COP27 no Egipto, a Organização Meteorológica Mundial divulgou novos dados preocupantes: as temperaturas aumentaram, em média, meio grau a cada década, ou seja, um grau e meio entre 91 e 2021 na Europa.