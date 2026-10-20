Tempestade Adam faz pelo menos cinco mortes em Espanha

Mais de 80 mil pessoas continuam com ordem de confinamento e perto de 2.100 pessoas foram retiradas das habitações, principalmente em Oliva. Foram resgatadas pelo menos 500 pessoas em Valência e Alicantes.



A cidade valenciana de Oliva está entre as mais afetadas, tendo sido atingida por precipitação de 600 litros por metro quadrado em 24 horas. Cerca de 600 pessoas receberam assistência no centro municipal e 400 passaram esta noite nessas instalações.



Nesta cidade, dois corpos foram encontrados na segunda-feira. Uma das vítimas era uma mulher de 79 anos encontrada em casa, e a outra era um homem que morreu de ataque cardíaco num acampamento. Esta terça-feira um agricultor foi encontrado morto numa zona pantanosa de Pego-Oliva.



Em Sagunto, um homem morreu afogado enquanto nadava na praia, enquanto na Catalunha, uma mulher morreu após cair num riacho que transbordou devido às chuvas.



Espera-se que o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, visite região esta terça-feira para avaliar o impacto da tempestade.



De acordo com o El País, em apenas 48 horas, a precipitação ultrapassou os 700 litros por metro quadrado em algumas zonas, tendo a subida dos caudais provocado inundações.



As autoridades espanholas impuseram restrições de emergência em vários municípios e apelaram às populações para que evitem deslocações desnecessárias. A maioria das restrições já foi suspensa.



As Ilhas Baleares, no Mediterrâneo, incluindo Maiorca e Ibiza, também foram afetadas, com escolas fechadas e alguns voos cancelados ou atrasados.



Esta tempestade fez recuar o país à tragédia de há dois anos quando inundações catastróficas mataram mais de 230 pessoas na região de Valência.

