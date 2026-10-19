Tempestade Adam provocou dois mortos em Espanha

Tempestade Adam provocou dois mortos em Espanha

A tempestade Adam, que já provocou dois mortos - um na Catalunha e outro em Valência -, está a provocar chuvas e inundações significativas nas comunidades de Valência e Alicante, com várias localidades isoladas. Em várias zonas a população está a ser restada por helicóptero.

Cristina Sambado - RTP / Adicionar como fonte informativa
Manuel Bruque - EPA

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As chuvas intensas ocorridas durante a madrugada — com acumulados de quase 700 litros por metro quadrado em algumas zonas — deixaram várias localidades da zona costeira da Comunidade Valenciana, entre o sul de Gandia e Oliva, isoladas devido a inundações, provocadas pela tempestade (DANA) Adam, informou a delegada do Governo na Comunidade Valenciana, Pilar Bernabé.

A comunidade está a elaborar uma ordem de confinamento para os municípios do litoral sul de Valência e norte de Alicante. A situação levou o serviço de Emergência a acionar helicópteros para resgatar as pessoas afetadas pelas cheias.
A delegada do Governo de Espanha em Valência, Pilar Barnabé, pediu para ser cumprido o confinamento nas regiões mais afetadas pelas chuvas, sublinhando que é uma situação "muito complicada" e há zonas isoladas, a que não se pode aceder, com "muitas pessoas à espera de ser resgatadas".
A UME, a Guarda Civil e a Polícia Nacional estão a conduzir os resgates. Bernabé confirmou que as operações "são complexas", uma vez que a maioria das zonas só podia ser acedida "por helicópteros", que estão a trabalhar "desde o amanhecer".

A delegada do Governo assegurou que a coordenação e colaboração com os municípios e os serviços de emergência "têm sido fluidas" e salientou que, em pouco tempo, o volume de chuva chegou a ultrapassar os "650 litros".

"Não se pode circular, devem permanecer nas vossas casas, estão a produzir-se chuvas intensas e contínuas que estão a provocar inundações significativas em municípios como Pego, Oliva, Piles ou Miramar", disse o conselheiro de Emergências do governo autonómico da Comunidade Valenciana (equivalente a ministro numa executivo nacional), Juan Carlos Valderrama, numa mensagem à população transmitida pelas rádios e televisões espanholas.

Segundo o El Mundo, Valderrama salientou ainda que a agitação marítima — com ondas superiores a quatro metros e ventos fortes — está a dificultar o escoamento dos rios para o mar. Isto tem favorecido as cheias que estão a ocorrer e a afetar a costa norte de Alicante e o sul de Valência.

Além disso, cerca de 81 mil alunos na província de Valência estão sem aulas, assim como cerca de 22 mil na província de Alicante — sobretudo em localidades severamente castigadas pelas chuvas, como Dénia, Pego, Xàbia e Calpe, entre outras, avançou o El País.

Em declarações às rádios espanholas, autarcas como o de Pego (Alicante), Enrique Moll, afirmou que em algumas zonas do município há pessoas nos telhados dos edifícios à espera de resgate por meios aéreos e que as autoridades estão a receber "uma infinidade de chamadas" por causa de casas e garagens inundadas.

Além dos meios e proteção civil regional foram ativadas equipas da Unidade Militar de Emergências (UME) das Forças Armadas espanholas para o terreno.

O presidente do Governo, Pedro Sánchez, publicou uma mensagem na rede social X a pedir à população das zonas afetadas que evite “qualquer deslocação e permaneça nos pisos superiores” dos edifícios.

A Defesa Civil pede à população que não se aproxime de ribeiros ou zonas sujeitas a inundações, e que evite as zonas baixas e subterrâneas. Recomenda ainda que, caso a água comece a entrar nas habitações, as pessoas subam para os pisos superiores.

Existem também alertas de nível laranja em Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Maiorca e Menorca. Em Ibiza, o sistema de alerta da Defesa Civil, "Es-Alert", voltou a ser acionado esta segunda-feira, nos telemóveis dos habitantes da ilha, solicitando a máxima precaução devido às chuvas intensas e ao transbordo de cursos de água na ilha.

Há ainda alertas laranja nas comarcas de Campo de Cartagena e Mazarrón, em Múrcia, e na de Ronda (Málaga).
Ao longo do dia, as chuvas deverão perder força nestas regiões e deslocar-se em direção à Catalunha, onde poderão ser fortes ou muito fortes, além de persistentes, durante a tarde.

No final de outubro de 2024, a região de Valência, no leste de Espanha, foi também atingida por chuvas torrenciais que provocaram inundações em que morreram 237 pessoas.

Ao contrário do que ocorreu em 2024, as autoridades enviaram no fim de semana e de novo hoje de manhã um aviso para os telemóveis da população a alertar para as inundações e a pedir para todas as pessoas se manterem em casa e subirem para os pisos mais altos dos edifícios.


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