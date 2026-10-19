Tempestade Adam provocou dois mortos em Espanha
A tempestade Adam, que já provocou dois mortos - um na Catalunha e outro em Valência -, está a provocar chuvas e inundações significativas nas comunidades de Valência e Alicante, com várias localidades isoladas. Em várias zonas a população está a ser restada por helicóptero.
A UME, a Guarda Civil e a Polícia Nacional estão a conduzir os resgates. Bernabé confirmou que as operações "são complexas", uma vez que a maioria das zonas só podia ser acedida "por helicópteros", que estão a trabalhar "desde o amanhecer".
🚨 Pego #Alicante | DANA 🚁 El Servicio Aéreo y el #GEAS de @guardiacivil realizan reconocimientos en zonas afectadas por el desbordamiento de barrancos. ⚠️ No te arriesgues. Sigue las indicaciones de los servicios de emergencia. https://t.co/95g0Dh4IFo— Ministerio del Interior (@interiorgob) October 19, 2026
A delegada do Governo assegurou que a coordenação e colaboração com os municípios e os serviços de emergência "têm sido fluidas" e salientou que, em pouco tempo, o volume de chuva chegou a ultrapassar os "650 litros".
"Não se pode circular, devem permanecer nas vossas casas, estão a produzir-se chuvas intensas e contínuas que estão a provocar inundações significativas em municípios como Pego, Oliva, Piles ou Miramar", disse o conselheiro de Emergências do governo autonómico da Comunidade Valenciana (equivalente a ministro numa executivo nacional), Juan Carlos Valderrama, numa mensagem à população transmitida pelas rádios e televisões espanholas.
Segundo o El Mundo, Valderrama salientou ainda que a agitação marítima — com ondas superiores a quatro metros e ventos fortes — está a dificultar o escoamento dos rios para o mar. Isto tem favorecido as cheias que estão a ocorrer e a afetar a costa norte de Alicante e o sul de Valência.
Além disso, cerca de 81 mil alunos na província de Valência estão sem aulas, assim como cerca de 22 mil na província de Alicante — sobretudo em localidades severamente castigadas pelas chuvas, como Dénia, Pego, Xàbia e Calpe, entre outras, avançou o El País.
Em declarações às rádios espanholas, autarcas como o de Pego (Alicante), Enrique Moll, afirmou que em algumas zonas do município há pessoas nos telhados dos edifícios à espera de resgate por meios aéreos e que as autoridades estão a receber "uma infinidade de chamadas" por causa de casas e garagens inundadas.
Além dos meios e proteção civil regional foram ativadas equipas da Unidade Militar de Emergências (UME) das Forças Armadas espanholas para o terreno.
O presidente do Governo, Pedro Sánchez, publicou uma mensagem na rede social X a pedir à população das zonas afetadas que evite “qualquer deslocação e permaneça nos pisos superiores” dos edifícios.
Situación muy complicada en la Comunitat Valenciana, especialmente en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, ante las intensas lluvias de las últimas horas. La @UMEgob está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia. Y se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso. Se pide a la población que evite cualquier desplazamiento y permanezca en plantas altas. Sigamos las informaciones de los canales oficiales en emergencia. Mucha precaución.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 19, 2026
A Defesa Civil pede à população que não se aproxime de ribeiros ou zonas sujeitas a inundações, e que evite as zonas baixas e subterrâneas. Recomenda ainda que, caso a água comece a entrar nas habitações, as pessoas subam para os pisos superiores.
Existem também alertas de nível laranja em Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Maiorca e Menorca. Em Ibiza, o sistema de alerta da Defesa Civil, "Es-Alert", voltou a ser acionado esta segunda-feira, nos telemóveis dos habitantes da ilha, solicitando a máxima precaução devido às chuvas intensas e ao transbordo de cursos de água na ilha.
Há ainda alertas laranja nas comarcas de Campo de Cartagena e Mazarrón, em Múrcia, e na de Ronda (Málaga).
Ao contrário do que ocorreu em 2024, as autoridades enviaram no fim de semana e de novo hoje de manhã um aviso para os telemóveis da população a alertar para as inundações e a pedir para todas as pessoas se manterem em casa e subirem para os pisos mais altos dos edifícios.