Tempestade Alice. 70 pessoas tiveram de ser resgatadas em Espanha

70 pessoas tiveram que ser resgatadas, na última noite e madrugada, devido às inundações provocadas pela Tempestade Alice, na Região de Múrcia, em Espanha.

Muitas ficaram presas no interior dos carros, e outras tiveram mesmo que se refugiar nos telhados das casas.



Os Serviços de Emergência registaram mais de 180 ocorrências relacionadas com escoamento de águas, cortes de estradas e infiltrações em habitações.



O Alerta Vermelho passou hoje a Laranja, mas ainda estão previstas chuvas torrenciais nas regiões costeiras de Tarragona, Castellón, Valência e Alicante e nas Ilhas Baleares.