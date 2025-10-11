Mundo
Tempestade Alice. 70 pessoas tiveram de ser resgatadas em Espanha
70 pessoas tiveram que ser resgatadas, na última noite e madrugada, devido às inundações provocadas pela Tempestade Alice, na Região de Múrcia, em Espanha.
Os Serviços de Emergência registaram mais de 180 ocorrências relacionadas com escoamento de águas, cortes de estradas e infiltrações em habitações.
O Alerta Vermelho passou hoje a Laranja, mas ainda estão previstas chuvas torrenciais nas regiões costeiras de Tarragona, Castellón, Valência e Alicante e nas Ilhas Baleares.