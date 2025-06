Tempestade atinge Washington e ameaça adesão ao desfile militar de Trump

Centenas de telemóveis começaram a emitir ao mesmo tempo alertas sonoros para uma tempestade repentina que se preparava para atingir a capital norte-americana, com adultos, crianças e idosos e fugir aos primeiros raios que começaram a cair logo em seguida, esvaziando a avenida paralela ao National Mall, entre os memoriais de Abraham Lincoln e George Washington, e por onde passará o desfile militar.

As autoridades norte-americanas estão a acompanhar de perto as condições climatéricas que atingem neste momento a capital, mas a previsão é que o desfile aconteça, independentemente das chuvas e trovoadas esperadas para a tarde de hoje.

"O clima está a ser monitorizado de perto e levado em consideração", indicou a especialista em relações públicas do Exército norte-americano, Heather J. Hagan, num comunicado divulgado na sexta-feira, acrescentando: "Mas, até ao momento, nada mudou".

Apesar do centro de Washington ter ficado praticamente deserto ao final da tarde, a poucos metros do Capitólio um grupo de ativistas pró-democracia e anti-Trump mantinha uma série de tendas montadas e garantia à Lusa que nem a tempestade os faria arredar pé.

"Estaremos aqui hoje e amanhã [sexta-feira e sábado], em protesto contra este Governo. E esperamos que muitos mais se juntem a nós", disse à Lusa um dos ativistas do `MayDay`, um movimento que exige a destituição e a condenação criminal de Donald Trump.

O desfile militar convocado por Trump celebrará o 250.º aniversário do Exército norte-americano, em 14 de junho, data que coincide com o 79.º aniversário do próprio chefe de Estado.

O último grande desfile militar em Washington DC foi em 1991 e marcou o fim da Guerra do Golfo.

Tradicionalmente, os desfiles militares nos Estados Unidos eram realizados para assinalar o fim de uma guerra e dar as boas-vindas aos que lutaram, mas há décadas que a capital não recebia algo tão grandioso como o que Trump está a planear - estimado em até 45 milhões de dólares (39,4 milhões de euros).

Espera-se que Trump discurse no evento, enaltecendo a história do exército dos Estados Unidos.

O desfile envolveu a mobilização de aproximadamente 150 veículos terrestres e aproximadamente 50 aeronaves militares, o que implicará restrições temporárias de tráfego em pontos da capital dos Estados Unidos e afetará partidas e chegadas no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington.

Desde que anunciou a realização do desfile, Trump tem sido acusado de agir como os líderes de países com regimes híbridos ou abertamente autoritários com os quais o Presidente afirma ter afinidade, como Vladimir Putin, da Rússia, Xi Jinping, da China, e Kim Jong-un, da Coreia do Norte.

Além disso, o custo estimado para este desfile tem gerado contestação, uma vez que oscila entre os 25 milhões e os 45 milhões de dólares (entre os 21,9 milhões e 39,4 milhões de euros), segundo um porta-voz do Exército.

Esse valor inclui o custo de reparação das ruas de Washington após a passagem de tanques de várias toneladas, que deverá rondar 16 milhões de dólares (14 milhões de euros).

O desfile tem duração prevista de aproximadamente uma hora e meia e será dividido em eras: Guerra da Independência, Guerra Civil, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietname, Guerra do Golfo, Guerra Global contra o Terror, o Exército moderno e o futuro.

A exibição poderá atrair até 200 mil espectadores, segundo estimativas dos Serviços Secretos norte-americanos.

No mesmo dia do desfile, manifestantes vão às ruas de todo o país, no que os organizadores esperam ser o maior protesto anti-Trump desde o início do Governo, empossado em janeiro.

Os organizadores estimam que milhões de pessoas protestem em mais de 1.500 cidades em todos os 50 estados do país.