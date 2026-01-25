Mundo
Tempestade avança para o centro e costa leste dos EUA ameaçando com cortes de energia
Uma forte tempestade atingiu este domingo o nordeste dos Estados Unidos, após causar fortes quedas de neve no centro do país, ameaçando milhões de americanos com cortes de energia e paralisação dos transportes devido às temperaturas geladas.
Muitos supermercados foram esvaziados em resultado das previsões do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) norte-americano, que anunciou quedas de neve abundante e acumulação de gelo com consequências potencialmente "catastróficas à escala local", desde as planícies do sul dos Estados Unidos até a costa atlântica.
Ao todo, 20 estados, incluindo o da capital norte-americana, Washington, declararam o estado de emergência.
Mais de 9.500 voos com destino ou partida dos Estados Unidos previstos para este domingo foram cancelados, somando-se aos mais de 4.000 cancelamentos no sábado, e milhares de outros voos foram atrasados, de acordo com o portal eletrónico FlightAware.
A tempestade, descrita como "invulgarmente extensa e prolongada" pelo NWS, é causada pela chegada de uma massa de ar ártico proveniente do Canadá.
Em Nova Iorque, onde as temperaturas devem permanecer negativas durante todo o dia e onde são esperados até 30 centímetros de neve no Central Park, o presidente da câmara local, Zohran Mamdani, pediu aos cidadãos para evitarem hoje todas as viagens não essenciais.
Este domingo ainda deverá ser tomada uma decisão sobre um possível encerramento das escolas na segunda-feira, caso em que as aulas serão ministradas 'online'.
O centro dos Estados Unidos, nomeadamente os estados do Kansas, Oklahoma e Missouri, foram afetados por fortes quedas de neve este sábado, ultrapassando os 20 centímetros em algumas localidades, segundo o NWS.
Donald Trump declarou no sábado ter aprovado declarações de emergência para 12 estados do sul e da costa leste, o que permitirá uma mobilização mais rápida dos recursos da FEMA, a agência norte-americana de gestão de catástrofes naturais.
Entrentanto, o Presidente norte-americano aproveitou na sexta-feira a previsão da chegada da tempestade como argumento de campanha em relação às alterações climáticas: "Os insurgentes ambientais poderiam explicar-me, por favor: O QUE ACONTECEU AO AQUECIMENTO GLOBAL?", escreveu na sua rede social, Truth Social.
A relação entre as alterações climáticas e tempestades de inverno deste tipo, quando o ar ártico normalmente confinado ao Polo Norte escapa para o continente norte-americano, é objeto de debate na comunidade científica.
Os investigadores observam que as perturbações do vórtice polar, que enviam essas massas de ar ártico para os Estados Unidos, estão a tornar-se mais frequentes nos últimos vinte anos. Isso pode ser devido ao aquecimento relativamente rápido do Ártico, que enfraquece o cinturão de ventos que normalmente isola a atmosfera acima dessa zona polar da América do Norte.
