Tempestade avança para o centro e costa leste dos EUA ameaçando com cortes de energia



Mais de 9.500 voos com destino ou partida dos Estados Unidos previstos para este domingo foram cancelados, somando-se aos mais de 4.000 cancelamentos no sábado, e milhares de outros voos foram atrasados, de acordo com o portal eletrónico FlightAware.

Os investigadores observam que as perturbações do vórtice polar, que enviam essas massas de ar ártico para os Estados Unidos, estão a tornar-se mais frequentes nos últimos vinte anos. Isso pode ser devido ao aquecimento relativamente rápido do Ártico, que enfraquece o cinturão de ventos que normalmente isola a atmosfera acima dessa zona polar da América do Norte.





c/Lusa

Muitos supermercados foram esvaziados em resultado das previsões do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) norte-americano, que anunciou quedas de neve abundante e acumulação de gelo com consequências potencialmente "catastróficas à escala local", desde as planícies do sul dos Estados Unidos até a costa atlântica.Em Nova Iorque, onde as temperaturas devem permanecer negativas durante todo o dia e onde são esperados até 30 centímetros de neve no Central Park, o presidente da câmara local, Zohran Mamdani, pediu aos cidadãos para evitarem hoje todas as viagens não essenciais.O centro dos Estados Unidos, nomeadamente os estados do Kansas, Oklahoma e Missouri, foram afetados por fortes quedas de neve este sábado, ultrapassando os 20 centímetros em algumas localidades, segundo o NWS.Donald Trump declarou no sábado ter aprovado declarações de emergência para 12 estados do sul e da costa leste, o que permitirá uma mobilização mais rápida dos recursos da FEMA, a agência norte-americana de gestão de catástrofes naturais.Entrentanto, o Presidente norte-americano aproveitou na sexta-feira a previsão da chegada da tempestade como argumento de campanha em relação às alterações climáticas: "Os insurgentes ambientais poderiam explicar-me, por favor: O QUE ACONTECEU AO AQUECIMENTO GLOBAL?", escreveu na sua rede social, Truth Social.