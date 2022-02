Tempestade cancela cerca de 80 voos nos aeroportos ingleses de Heathrow e Gatwick

O aeroporto de Heathrow cancelou pelo menos 65 voos, entre partidas e chegadas, enquanto outros 114 foram atrasados. No aeroporto de Gatwick foram cancelados 15 voos e outros 67 estão atrasados, acrescentou a fonte.

Pouco antes, a empresa Transport for London (Tfl), responsável pelos transportes na capital britânica, havia pedido aos passageiros que realizassem apenas deslocações essenciais, alertando que alguns serviços podem ser afetados devido à tempestade.

A TfL emitiu o aviso aos passageiros que utilizam diariamente o metro e autocarros da capital, após o Serviço de Meteorologia Britânico (Met, em inglês) ter declarado o "alerta vermelho", com perigo de vida, para Londres e arredores.

As autoridades britânicas pediram à população que evite viajar devido ao perigo de queda de árvores ou outros objetos devido à tempestade.

As autoridades declararam "alerta vermelho" em várias zonas do país devido à aproximação da tempestade Eunice, que trouxe ventos fortes para a região.

O Met emitiu o alerta máximo, com perigo de vida, para o sul do País de Gales, os condados ingleses de Devon, Cornualha e Somerset (oeste), bem como para Londres e para a área do sudeste inglês.

As outras zonas do país também estão em alerta para ventos fortes e as autoridades decidiram encerrar as escolas e suspender os serviços ferroviários.

Os meteorologistas comparam a força da Eunice, que poderá alcançar rajadas de vento de até 140 quilómetros por hora, com a grande tempestade que o Reino Unido registou em 1990 e com os poderosos eventos climáticos ocorridos nos invernos de 2013 e 2014.