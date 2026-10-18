Tempestade causa um morto na Catalunha e destruição em Valência, Ibiza e Maiorca

Os serviços de emergência nas regiões de Valência, Catalunha, Andaluzia e Ilhas Baleares relataram hoje centenas de incidentes, casas e estradas inundadas, quedas de árvores e danos materiais.

Segundo os bombeiros catalães, uma mulher que caiu no sábado num curso de água em Cabrera del Mar, cerca de 25 quilómetros a nordeste de Barcelona, foi hoje encontrada morta na praia.

A agência meteorológica nacional AEMET emitiu avisos de chuva forte com a aproximação da tempestade no sábado, com um alerta vermelho, o mais elevado, na região de Valência, onde em 2024 ocorreram as inundações mais mortíferas de Espanha numa geração.

Mensagens de alerta por telefone foram enviadas aos habitantes de Valência, de Ibiza e da ilha vizinha de Formentera, pedindo-lhes para evitarem deslocações desnecessárias e terem cuidado.

Em Ibiza, estradas foram transformadas em lagos lamacentos e viam-se carros parcialmente submersos.

A estrada principal para o aeroporto desta ilha estava fechada hoje e pelo menos cinco voos foram cancelados, 16 desviados e outros cancelados, segundo o operador Aena.

O exército enviou uma unidade de emergência do continente para ajudar a gerir a situação nas ilhas de Ibiza e Maiorca.

Na província de Almería, na Andaluzia, os serviços de emergência reportaram "37 operações de resgate" desde sábado referindo que há pessoas "isolados pelas águas".

No sábado à noite, perto de Málaga, dez pessoas foram resgatadas pelos bombeiros depois de terem ficado presas pela subida das águas num túnel de um passeio à beira-mar.