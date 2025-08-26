Tempestade de areia cancelou voos no estado norte-americano do Arizona
Uma tempestade de areia afetou o estado norte-americano do Arizona. Em minutos, um extenso manto de poeiras cobriu a área metropolitana de Phoenix, onde vivem mais de quatro milhões de pessoas.
Perto de 5700 pessoas ficaram sem eletricidade.
O serviço meteorológico classificou este fenómeno como um "habub" - uma intensa tempestade de areia, com rajadas de vento a levantar poeiras dos solos secos.
É frequente no sudoeste dos Estados Unidos, durante o verão.