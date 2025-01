A tempestade "Hermínia" deve chegar a Portugal continental na próxima madrugada. As regiões norte e centro do país, sobretudo as montanhosas, vão ser as mais afetadas com chuva intensa, ventos fortes e neve. Na Irlanda do Norte, um homem morreu vítima da queda de uma árvore provocada pela tempestade Eowyn. Mais de mil voos foram cancelados.