Tempestade Espanha. Governo apela população a não sair de casa

No domingo, chega a Valência uma Unidade Militar de Emergência com mais de 1.200 elementos para operações de resgate e limpeza.Pedro Sánchez garantiu, em conferência de imprensa, que está a ser feito tudo o que é possível para encontrar os desaparecidos., disse o primeiro-ministro, acrescentando que também do ponto de vista económico, o Estado estará disponível com todos os recursos.O presidente do governo espanhol voltou a pedir às pessoas que cumpram as indicações das autoridades., apelou ainda Sánchez.O fenómeno causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos de Espanha, sobretudo na costa do Mediterrâneo.A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos, que fizeram acionar os alertas e avisos mais graves da proteção civil e da meteorologia na terça-feira à noite.