Tempestade Eunice. Autoridades britânicas alertam população a ficar em casa devido a "perigo de vida"

Esta sexta-feira, o Serviço de Meteorologia Britânico (Met, na sigla inglês) emitiu o alerta máximo, com risco de "perigo de vida", para o sul do País de Gales, os condados ingleses de Devon, Cornualha e Somerset (na zona oeste), assim como Londres e a área do sudeste inglês. As outras zonas do país também estão em alerta para ventos fortes e as autoridades decidiram encerrar as escolas e suspender os serviços ferroviários.





De acordo com o Met, a tempestade Eunice - a segunda a atingir o Reino Unido numa semana, depois da Dudley - motivou a emissão de um alerta vermelho por causa do vento forte em Londres, no sudeste e em parte do leste de Inglaterra, entre as 10H00 e as 15H00 desta sexta-feira, estando previstas rajadas de até 145 quilómetros por hora.





Este é o primeiro aviso vermelho emitido para estas regiões desde que o atual sistema metereológico começou, há 11 anos. Desde essa altura, só foram emitidos 14 desses alertas no Reino Unido - dois dos quais esta sexta-feira, incluindo outro também por causa do vento.







Como salienta o Met, um aviso vermelho é o mais forte e quando é emitido isso significa que existe "perigo de vida", risco de interrupção no fornecimento de energia e suspensão de transportes.







Grande parte das escolas encerraram e as viagens aéreas e ferroviárias foram canceladas ou estão com grandes atrasos. Já há regiões, como no sudeste de Inglaterra, no sul da República da Irlanda e no sul do País de Gales, em que o mau tempo provocou cortes de energia. É ainda esperado que o mau tempo provoque danos em edifícios e carros.





⚠️We and train operators are working to keep you safe as we brace for #StormEunice across Britain.



If you re-plan your Friday journey, you can use your ticket to travel on equivalent services with your train operator any time on Thursday or Saturday:



➡️ https://t.co/XhrooKvvwb pic.twitter.com/1YJXfrm66t — Network Rail (@networkrail) February 17, 2022





E, segundo a a tempestade Eunice pode "ser uma das piores tempestades das últimas três décadas".

E, segundo a BBC , os especialistas já consideram que





Espera-se que a Tempestade Eunice cause "perturbações significativas e condições perigosas devido a ventos extremamente fortes", disse o Met, devido ao risco de "detritos voadores" que podem resultar em eventos que causam "perigo de vida" e "danos em edifícios e casas, como telhados estragados, e as linhas elétricas derrubadas".



O Gabinete de Meteorologia da Irlanda também emitiu um alerta para a tempestade, alertando para "ventos fortes e prejudiciais" e para a possibilidade de inundações costeiras no sul.



"Evitar viajar e ficar em casa"







Na quinta-feira, o Governo britânico realizou uma reunião de emergência da Comissão para as Contingências Civis [conhecida como Cobra, responsável por determinar medidas para situações de emergência nacional] para avaliar os preparativos, ordenando o destacamento do exército para algumas zonas do país, sobretudo no sudoeste de Inglaterra, que podem sofrer inundações ou cortes de energia.



E, nas útimas horas, as autoridades pediram à população que evite deslocações devido ao perigo de queda de árvores ou outros objetos.



O meteorologista-chefe do Met, Paul Gundersen, explicou aos meios de comunicação locais que o alerta vermelho "indica um perigo significativo à vida porque os ventos extremamente fortes podem causar possíveis danos às estruturas" das casas.



Também a meteorologista Annie Shuttleworth alertou que "as pessoas terão atrasos nos transportes e ainda falta de energia, devendo evitar viajar e ficar em casa quando os ventos atingirem a potência máxima”.





Os alertas são muitos e mantêm-se até sábado. O Met emitiu alerta vermelho para a costa de Devon, Cornualha e Somerset, assim como para o sul do País de Gales, devido a rajadas de vento superiores a 140 quilómetros hora até ao meio-dia de hoje. Há aviso vermelho também para Londres, o sudeste e leste de Inglaterra também devido a vento forte, até ás 15H00. Contudo, esperam-se rajadas fortes em toda a Inglaterra e País de Gales até às 18H00 de sábado.



A Escócia, a Irlanda do Norte e o norte de Inglaterra foram alertados, com aviso ameralo, para o risco nevar até ao fim da tarde de sexta-feira.





Com o Exército pronto para intervir se necessário, as autoridades do Reino Unido instaram a população a evitar sair de casa quando os ventos atingirem velocidades máximas. O Governo britânico convocou para esta sexta-feira uma nova reunião de emergência para discutir a resposta à tempestade.

Impactos esperados





Os alertas vermelhos para as condições meteorológicas são raros e significam, normalmente, que há o risco se as habitações serem danificadas, haver cortes de energia e quedas de árvores, por exemplo. O último aviso vermelho no Reino Unido foi para a tempestade Arwen, em novembro do ano passado.



O meteorologista da BBC Weather, Ben Rich, afirmou que se prevê que esta tempestade "cause danos, grandes perturbações e inundações costeiras", mas que é"impossível saber exatamente o quão severa será".



"Ventos com a mesma força causarão impactos diferentes em diferentes regiões do Reino Unido – por exemplo, as costas do oeste da Escócia estão muito melhor preparadas para ventos de 130 quilómetros hora do que as partes do interior do sul da Inglaterra".



O meteorologista da BBC no País de Gales, Derek Brockway, disse que embora a tempestade Eunice não seja um furacão, os ventos vão atingir o nível de força de um furacão.



Há, além disso, receio que o vento forte da tempestade Eunice e a possível agitação marítima provoquem também inundações costeiras a oeste, sudoeste e na costa sul da Inglaterra.



Foram, por isso, emitidos dez avisos devido ao risco de inundações graves - o que significa, mais uma vez, que há perigo de vida - no estuário de Severn e no estuário de Wye. Outros avisos e alertas de inundação menos graves foram emitidos para outras regiões de Inglaterra, Escócia e País de Gales.



Prevê-se ainda inundação do rio nos Pennines, North Yorkshire e Lancashire durante o fim de semana, assim como a subida do nível das água em rios e lagos.



Os meteorologistas comparam a força que Eunice com a grande tempestade que o Reino Unido registou em 1990 e com os poderosos eventos climáticos ocorridos nos invernos de 2013 e 2014.