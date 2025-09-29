Tempestade Gabrielle em Espanha. Valência e Tarragona em alerta vermelho

Ainda a tempestade Gabrielle soprava forte em Portugal na tarde de domingo, já os valencianos recebiam um alerta de emergência da Proteção Civil nos telemóveis, avisando do perigo extremo do temporal que se aproximava. A notificação sublinhava que em algumas zonas, o risco extremo das chuvas poderia durar até à meia-noite de terça-feira.



🔴⛈️AVISOS ROJOS | Lluvias torrenciales.

¡Peligro extraordinario! ¡Precaución!



➡️ Vigentes en Tarragona y Castellón hasta el mediodía (12:00 h) del lunes.

➡️ En la provincia de Valencia en vigor hasta la medianoche (0:00 h) del lunes al martes.



➡️ Atención a las inundaciones. pic.twitter.com/qkScE1jmMH — AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025





Entretanto as chuvas intensas já deixam estradas cortadas, provocaram atrasos nos comboios e cancelamento de voos e ocorreram vários resgates em Castellón e Valência, após inundações e subida do caudal dos rios em Saragoça, no domingo.





A Proteção Civil de Valência insiste no alerta vermelho para as próximas horas: “não podemos determinar onde vai chover”.





A tempestade Gabrielle, ao atingir áreas da Península oriental, já deixou ruas e tuneis da localidade de Aldaia (Valência) debaixo de água devido as chuvas intensas causarem o extravasamento da ravina de La Saleta junto da barragem de Bonaire. No entanto, as barreiras contra inundações evitaram o pior.







A presidente da câmara de Valência, María José Catalá, anunciou que terça-feira a atividade docente será suspensa nos centros educacionais que estão em áreas inundadas e localizados junto à costa.







Cerca de 537 mil alunos estão afetados pela suspensão das aulas em 239 municípios valencianos.





As autoridades deixam claro que o mais seguro é evitar deslocações desnecessárias. No limite, para quem necessite de circular deve evitar zonas como ruas ou túneis que possam ficar inundados em segundos pois podem tornar-se armadilhas mortais.





Há cerca de um ano, Valência foi atingida por chuvas intensas que provocaram inundações matando mais de 230 pessoas.

