Tempestade Júlia provoca três mortos na Honduras

Mais mil pessoas foram retiradas de casa em zonas de risco e permanecem em abrigos.



As aulas foram suspensas e o aeroporto no norte do país está encerrado.



A Cruz Vermelha Internacional apelou aos países da América Central que garantam apoio humanitário aos migrantes deslocados na região, dado o impacto da passagem da tempestade.