Tempestade na Europa central faz cinco mortos

Lusa29 Out, 2017, 18:28 | Mundo

De acordo com um balanço da agência de notícias Associated Press datado de Berlim (com contributos de jornalistas na Polónia e na República Checa), centenas de milhares de casas na República Checa e na Áustria, entre outros países, ficaram sem energia elétrica.

Devido à tempestade um voo da companhia aérea alemã Lufthansa de Houston para Frankfurt teve de aterrar de emergência em Estugarda, a sudoeste da Alemanha, devido aos ventos fortes.

Na Polónia, segundo a imprensa do país, morreram duas pessoas, um motorista que embateu numa árvore que caiu e outro que foi atingido também por uma árvore.

Na República Checa, a imprensa informou ter havido também duas mortes, em consequência da queda de árvores.

Na costa alemã do mar do Norte um campista de 63 anos morreu afogado num local que inundou. Em Berlim registaram-se feridos devido a queda de telhas e de um andaime.

Já na zona ocidental da Alemanha pelo menos duas pessoas ficaram feridas na autoestrada 20 quando os veículos deslizaram numa camada de cinco centímetros de granizo.

As ligações de comboio em vários estados do norte da Alemanha foram canceladas, o mesmo acontecendo em Viena, na Áustria. Em Hamburgo no norte da Alemanha, o rio Elba inundou várias ruas.

A tempestade Herwart segue-se à Xavier, que há três semanas fustigou o noroeste da Alemanha e provocou a morte de sete pessoas. A mesma tempestade provocou duas mortes na vizinha Polónia.