Tempestade solar de rara intensidade atinge a Terra

O Centro de Previsão do Clima Espacial dos EUA (SWPC, na sigla em inglês) emitiu um alerta de tempestade geomagnética de nível 4, numa escala de 5.

"Uma série de erupções de massa coronal, que são explosões de partículas energéticas e campos magnéticos do Sol, são direcionadas para a Terra", explicou Shawn Dahl, cientista deste centro associado à agência dos EUA para os Oceanos e a Atmosfera (NOAA, na sigla em inglês).

A primeira destas explosões, "muito forte", chegou à Terra esta sexta-feira por volta das 17:30, hora de Lisboa, detalhou a agência.

"Poderão haver impactos nas infraestruturas", alertou Shawn Dahl, indicando que se trata de um evento "muito raro" que deverá persistir durante o fim de semana.

"Notificamos todos os operadores com quem trabalhamos, como satélite, comunicações e, claro, os operadores da rede elétrica na América do Norte", acrescentou.

O Sol está atualmente próximo do seu pico de atividade, de acordo com um ciclo que regressa a cada 11 anos.

Estas erupções de massa coronal - das quais pelo menos sete foram observadas direcionadas para a Terra - provêm de uma mancha solar com aproximadamente 16 vezes o diâmetro da Terra. O material expelido move-se a centenas de quilómetros por segundo.

Shawn Dahl recomendou que os residentes se equipassem com geradores, como acontece com qualquer outro aviso de tempestade.

Mas os operadores de eletricidade trabalharam durante dez anos para proteger melhor as suas redes, assegurou Rob Steenburgh, cientista do SWPC.

Os sinais de GPS também podem ser afetados, apontou, indicando ainda que a sua agência mantém contactos muito regulares com a NASA, o que garante a segurança dos astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS), mais vulneráveis à radiação solar.

Também foi emitido um alerta de radiação, mas apenas de 1 numa escala de 5, não causando preocupação neste momento.

Em relação ao tráfego aéreo, a Agência Americana de Aviação Civil (FAA, na sigla em inglês) disse "não esperar consequências significativas".

No entanto, as tempestades geomagnéticas podem perturbar as ferramentas de navegação e as transmissões de rádio de alta frequência, explicou o regulador aéreo norte-americano, acrescentando que aconselhou as companhias aéreas e os pilotos a anteciparem possíveis perturbações.

A última vez que foi emitido um aviso de tempestade geomagnética de nível 4 foi em 2005. Este aviso precede o alerta, quando a tempestade é realmente observada.

O evento atual deverá ter uma magnitude completamente diferente, embora que ainda menor que a tempestade solar de 1859, a maior registada segundo a NASA.

Também conhecido como evento Carrington, correspondeu a um evento de nível 5 e interrompeu gravemente as comunicações telegráficas.

Este tipo de tempestade afeta particularmente as latitudes norte e sul, em torno dos polos, explicou à agência France-Presse (AFP) Mathew Owens, professor de física espacial da Universidade de Reading.

O evento deverá, portanto, gerar auroras boreais do norte e do sul, inclusive em regiões onde não são habituais.