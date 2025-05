Tempestade solar pode causar apagão eletromagnético

O Sol está particularmente ativo, numa região da coroa batizada como AR4087, e tem lançado para o espaço fortes emissões de raios X e radiação ultravioleta extrema.

Esta terça-feira foi já registada uma forte erupção solar, que provocou alguns apagões de sinal rádio na Europa, Ásia e Oriente Médio.

A erupção de classe X2.7, proveniente da mancha solar AR4087 atingiu o pico às 4h25 EDT (8h25 GMT), provocando fortes apagões de rádio de nível R3 na Europa, Ásia e Médio Oriente, no lado terrestre exposto à luz solar, enquanto a região da manchas solares 2087 apresentava maior atividade.



An X2.7 flare was observed at 14/0825 UTC from Region 4087. This region has recently become active and also produced an M5.3 flare at 14/0325 UTC. pic.twitter.com/C3IKE46Vps

De acordo com o Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC) da NOAA, as erupções solares dessa magnitude são incomuns.



Entretanto ocorreu uma nova erupção na mesma região solar, agora de intensidade inferior (M7.7), divulgou a SolarHam na rede social X, ainda assim numa escala elevada.



A erupção registada esta manhã (X2.7) enviou uma rajada de raios X e radiação ultravioleta extrema em direção à Terra, à velocidade da luz, ionizando rapidamente a atmosfera superior. As erupções solares são classificadas por intensidade em cinco classes: A, B, C, M e X, com cada nível representando um aumento de dez vezes na energia. A recente erupção X registrou X2,7, colocando-a na extremidade inferior da classe de erupção solar mais poderosa.

Essa mudança repentina interrompeu sinais de rádio de alta frequência, causando interrupções na comunicação de alguns operadores de rádio nas regiões afetadas.

Segundo o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, pode ter ocorrido uma ejeção de massa coronal (EMC) associada, ou seja, plumas massivas de plasma solar e campo magnético que acompanharam a erupção X, embora ainda não tenha sido confirmado.





Apagões de rádio observados na Europa, Ásia e mais concentrados no Médio Oriente registados hoje, 14 de maio de 2025. (Crédito da imagem: Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA)



As EMC podem desencadear tempestades geomagnéticas e enormes auroras boreais, de beleza rara, quando estas massas chocam com o campo magnético da Terra. Mas com a mancha solar AR4087 ainda se apresenta na orla solar, e não exposta na direção do nosso planeta.

Para já a Terra está fora da linha de fogo. Para já.

Mas esse fator pode mudar em breve, pois o Sol continua em rotação e a mancha AR4087 está a deslocar-se para uma posição frontal em direção à Terra e têm disparado várias erupções solares, muito embora de magnitude inferior.



An initial look at the M7.74 flare from AR 4087 shows an eruption, but I am guessing most if not all of the CME will be heading away from Earth. This is good news, though since we now know this AR can produce CMEs. We just need this region in a better Earth-facing position! pic.twitter.com/VYTO6brajZ