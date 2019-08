Tempestade tropical Dorian não pára de ganhar força

A Governadora do país apela à calma dos residentes e garante que Porto Rico está agora mais bem preparado para enfrentar um furacão do que em 2017, altura em que o Furacão Maria devastou a região.



Entre as medidas de prevenção, está o encerramento de Escolas a partir da uma da tarde de amanhã.



A costa da República Dominicana também deverá ser atingida por esta tempestade tropical.