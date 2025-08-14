Tempestade tropical Podul leva à retirada de milhares de pessoas no sul da China

As províncias de Fujian, Guangdong e Guangxi concentraram os principais esforços de prevenção, mas os alertas mantiveram-se num nível relativamente baixo devido à perda de intensidade da tempestade após a passagem por Taiwan, na quarta-feira.

De acordo com a agência de notícias oficial Xinhua, cerca de 15 mil pessoas foram retiradas de áreas costeiras no sul da China até quarta-feira.

A Podul alcançou terra pouco depois da meia-noite de hoje em Fujian, classificada como tempestade tropical -- depois de ter sido rebaixada de tufão --, e levou também à emissão de alertas na província de Hunan, que alberga vários lagos e rios que frequentemente transbordam.

Na cidade de Chaozhou, em Guangdong, as aulas e alguns serviços governamentais foram suspensos, enquanto em Hong Kong os tribunais interromperam as audiências após a emissão do alerta máximo para tempestade de chuva.

O Observatório de Hong Kong indicou que a tempestade se estava a afastar da região, mas que a sua periferia estava a provocar rajadas de vento. A população foi aconselhada a manter-se afastada da linha costeira.

Não há, até ao momento, registo de vítimas ou danos no sul da China.

O sul de Taiwan procedia hoje à limpeza das áreas afetadas depois de a tempestade ter atingido, na quarta-feira, as vilas costeiras de Taitung e Hualien, no leste da ilha, antes de seguir para o estreito de Taiwan cerca de cinco horas mais tarde.

Na ilha, uma pessoa foi arrastada para o mar, cerca de 100 ficaram feridas e 8.000 foram retiradas para abrigos. Equipas trabalharam rapidamente para restabelecer a energia, após críticas por uma resposta lenta a tempestades anteriores.