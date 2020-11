Tempestade tropical provoca inundações na Florida

De acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla original), emitido às 3h00 desta segunda-feira em Lisboa, o Eta, que deixou um rasto de destruição à passagem pela América Central, está muito perto do extremo sul da península da Florida, mantendo ventos de 65 milhas por hora (100 km/h).Em Cuba, assim como em partes da Jamaica e das Bahamas, as fortes chuvas vão continuar, com risco de inundações, apontou o NHC.O organismo antecipa que a tempestade tropical volte a converter-se em furacão de categoria 1 depois das 17h00 em Lisboa.O furacão Eta provocou cerca de 200 mortos ou desaparecidos em sete países da América Central, a maioria na Guatemala, segundo autoridades locais.A aldeia de Queja, no norte da Guatemala, foi quase completamente enterrada num deslizamento de terras e regista a maior parte das vítimas.Nos últimos dias, o Eta atingiu a costa da América Central como um furacão de categoria 4, com ventos de 140 km/h, e enfraqueceu gradualmente à medida que passou sobre a Nicarágua e as Honduras.

As suas chuvas torrenciais também afetaram a Costa Rica, o Panamá e El Salvador, bem como o México, onde as autoridades de Chiapas, um dos estados mais pobres do país, anunciaram a descoberta de pelo menos 20 vítimas, a maioria das quais devido à subida das águas dos rios.