Tempestades na região de Bolonha fazem uma vítima mortal

Foto: Max Cavvalari - EPA

De acordo com as autoridades italianas, a vítima estava a conduzir o carro que foi levado pela corrente.



Na Sicília, as chuvas fortes também estão a provocar inundações e deslizamentos de terras. Os moradores refugiam-se nos telhados das casas, de onde a polícia resgatou uma pessoa com recurso a um helicóptero.



Várias regiões italianas continuam sob alerta máximo devido ao mau tempo.