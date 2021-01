Tempo para destituir Trump está a esgotar-se

Reuters

Caso contrário, a speaker da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, garante que dará início a um processo de impeachment do Presidente norte-americano.



O correspondente da Antena 1 em Washington, João Ricardo Vasconcelos, salienta que foi a invasão do Capitólio que motivou esta resposta dura contra o ainda Presidente.



Se o processo avançar, Donald Trump será o primeiro Presidente na história do país a ser alvo, por duas vezes, de uma tentativa de destituição do cargo.