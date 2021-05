Temporal destrói abrigo para migrantes na cidade brasileira de Manaus

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a força da água alagou ruas e derrubou um muro, arrastando as tendas montadas no terreno daquele abrigo, numa das principais avenidas de Manaus, capital do estado do Amazonas.A enxurrada fez com que muitos migrantes a viver no local perdessem todos os documentos e pertences. Equipamentos da administração do abrigo, como computadores e frigoríficos, também ficaram danificados.Pelo menos três pessoas ficaram ligeiramente feridas.", declarou à imprensa o tenente Galeno, do Corpo de Bombeiros local.De acordo com uma análise preliminar da situação feita pela Defesa Civil,e vão ser direcionadas para abrigos municipais.Perante o fluxo cada vez maior de migrantes venezuelanos em Manaus, o governo brasileiro decidiu estender a "Operação Acolhida", anteriormente restrita ao estado de Roraima, para a capital do Amazonas.

A chegada em massa de venezuelanos ao Brasil, em fuga da crise, começou no final de 2017, o que levou as autoridades brasileiras a lançar, em 2018, a "Operação Acolhida", destinada a abrigar migrantes do país vizinho.