Um temporal em Espanha está a provocar inundações no sul e nas ilhas Baleares. Imagens de um vídeo amador ao largo da ilha de Formentera mostram um veleiro empurrado contra as rochas.

Nove pessoas ficaram feridas, duas com gravidade.



Em Valência, Múrcia e em Alicante houve episódios de granizo.



Vários voos foram cancelados ou desviados.



O temporal coincide com o dia de maior trânsito nas estradas de Espanha, com milhares de pessoas a viajarem hoje para férias.