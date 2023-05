Tendências nazis. O perfil de Mauricio Garcia, suspeito de massacre no Texas

O alegado atirador, também abatido durante o ataque, foi identificado como Mauricio Garcia e tinha 33 anos.





Embora as investigações ainda estejam no início, os agentes federais revelaram que a defesa da perspetiva neonazi e da supremacia branca estava presente em publicações nas plataformas sociais de Garcia.





Quando foi abatido pela polícia, o suspeito também apresentava um autocolante no peito que dizia “RWDS”. É uma sigla que corresponde à frase “Esquadrão da Morte da Direita” e é tradicionalmente usada “entre extremistas de direita e grupos de supremacia branca”, acrescentou um agente federal citado na publicação britânica The Guardian.







Uma das linhas de investigação sugere que Garcia poderá ter sido motivado por esses ideais. Ficou demonstrado que tinha ligações com pessoas que defendem ideias semelhantes, por ter interagido com conteúdo de supremacia branca online, alegou uma fonte policial à CBS. A comunicação social norte-americana noticiou que foram encontradas duas armas e munições perto do corpo de Garcia. Uma delas era uma arma de assalto – espingarda de tipo AR-15.







De acordo com o Times, o chefe de polícia, Brian E. Harvey, revelou que o atirador agiu sozinho.







Muitas testemunhas descreveram cenas de pânico e horror quando o atirador saiu do carro no estacionamento do centro comercial Allen Premium Outlets na tarde de sábado e começou a atingir os clientes.





“Ouvimos tiros. Tudo o que ouvi foram 50, 60 tiros", contou à BBC uma lojista.







Gun Violence Archive – organização que cataloga os incidentes de violência armada em solo norte-americano - como o 21.º ataque em massa.

A CNN avançou que o suspeito tinha competências para manusear armas de fogo, porque trabalhava como segurança. Desde 2016, Garcia tinha trabalhado em três empresas. O massacre de sábado em Allen foi assinalado pela Gun Violence Archive – organização que cataloga os incidentes de violência armada em solo norte-americano - como o 21.º ataque em massa.





O presidente Joe Biden descreveu o ataque como "o mais recente ato de violência armada que devastou a nação".



Biden confirmou que havia crianças entre os mortos e lembrou que "muitas famílias vão ter cadeiras vazias nas suas mesas de jantar".



O presidente norte-americano pediu mais uma vez aos políticos no Partido Republicano que apoiem medidas mais rígidas para o controlo de armas.