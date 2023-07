Ons Jabeur tem 28 anos. É uma tenista profissional tunisina. Chegou a nº 2 no ranking da WTA, Women's Tennis Association. Atualmente é a nº 6.



Jabeur começou no ténis aos 3 anos pela mão da sua mãe. É a primeira jogadora árabe a ganhar um título num Grand Slam desde que Ismail El Shafei ganhou o título masculino de Wimbledon em 1964.



Foi eleita a Mulher Árabe do Ano no Desporto em 2019 e uma das "100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo" pela BBC em 2022.