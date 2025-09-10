Tensão e confrontos em França. Centenas de detidos nos protestos em todo o país

França vive um dia de "Bloqueio Total", com centenas de greves. Os manifestantes queixam-se do anunciado plano de austeridade e do agravamento das desigualdades sociais.

Mais de 175 mil manifestantes nas ruas francesas, 80 mil polícias em toda a França. E só em Paris foram destacados perto de seis mil agentes das forças de segurança.





De acordo com o Ministério do Interior francês, há registo de 267 incêndios nas ruas em todo o país. Até agora, foram detidas 473 pessoas, incluindo 203 em Paris.





Há registos de confrontos em várias cidades e um cenário de destruição urbana.



O movimento de contestação "Bloquear tudo" nasceu nas redes sociais com o objetivo de contestar a proposta do rigoroso orçamento do agora demissionário primeiro-ministro, François Bayrou. Nem a queda do Governo, nem a nomeação do novo primeiro-ministro Sébastien Lecornu, travou o protesto marcado para esta quarta-feira.





Milhares de pessoas tomaram as ruas de várias cidades. Há mesmo quem diga que a decisão do presidente francês de nomear um aliado foi uma "bofetada na cara".



"Precisamos de mudança" foi uma das frases de ordem que mais se ouviu nos protestos. Em Paris, a polícia impediu que "mil pessoas" invadissem a estação Gare du Nord. Citadas pela France24, as autoridades foram obrigadas a intervir para evitar que “um grande grupo” entrasse na estação de comboios.

