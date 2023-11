Tensão e distúrbios marcam manifestação em Londres a pedir cessar-fogo 

Grupos de apoiantes de extrema-direita concentraram-se na capital britânica e envolveram-se em confrontos com a polícia londrina para tentar perturbar a manifestação principal.

Transportando bandeiras com a cruz de São Jorge (vermelha sobre fundo branco) e gritando "Inglaterra até à morte", alguns tentaram chegar ao cenotáfio, um monumento em honra aos mortos da Primeira Guerra Mundial, durante uma cerimónia para marcar o aniversário do Armistício.

O grupo empurrou agentes e tentou derrubar vedações, tendo pelo menos 82 sido detidos pela polícia.

