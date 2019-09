Partilhar o artigo Tensão em Paris com coletes amarelos, black block e marcha do clima Imprimir o artigo Tensão em Paris com coletes amarelos, black block e marcha do clima Enviar por email o artigo Tensão em Paris com coletes amarelos, black block e marcha do clima Aumentar a fonte do artigo Tensão em Paris com coletes amarelos, black block e marcha do clima Diminuir a fonte do artigo Tensão em Paris com coletes amarelos, black block e marcha do clima Ouvir o artigo Tensão em Paris com coletes amarelos, black block e marcha do clima

Tópicos:

Black block, Clima, Coletes amarelos, França, Manifestações, Marcha, Paris,